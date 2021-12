Questo Huawei Mate X2 è INCREDIBILE, ma non è per noi

Huawei Mate X2 Plain Leather Collector's Edition sarà in vendita in Cina; l'iterazione speciale realizzata in pelle è davvero meravigliosa ma, al momento, non sembrano esserci piani per un debutto europeo della stessa.

Huawei Mate X2 in pelle è stupendo

Lo smartphone Mate X2 è stato lanciato in Cina all'inizio di quest'anno come terzo smartphone pieghevole del gigante tecnologico cinese. Il mese scorso, l'azienda ha lanciato l'edizione Plan Leather dello stesso in Cina.

Ora, dopo più di un mese di attesa, questa versione è disponibile per l'acquisto in Cina. Il dispositivo ha un prezzo di 19.699 yuan, che si converte approssimativamente in $ 3.093.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,45 pollici a 90 Hz con un ritaglio a forma di pillola che ospita una singola fotocamera frontale da 16 MP. Lo schermo pieghevole è un pannello OLED da 8 pollici e ha anche una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

È interessante notare che il device è alimentato dal chipset Kirin 9000 dell'azienda che supporta la connettività 5G. Da quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Huawei, l'azienda non è stata in grado di lanciare uno smartphone con supporto per la connettività 5G.

Si dice che lo schermo esterno utilizzi materiale in vetro nanocristallino che aumenta di cinque volte la resistenza alle cadute. Per quanto riguarda la memoria, il dispositivo è dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Nel comparto fotografico, c'è una configurazione a quattro lenti che include un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra wide da 16 megapixel, un tele da 12 megapixel e un obiettivo periscopico da 8 megapixel.

La società afferma inoltre che la maggior parte delle prime 200 app nell'App Market Huawei sono state ottimizzate per l'utilizzo su schermi di grandi dimensioni.

Viene fornito con l'interfaccia EMUI 11 dell'azienda basata sul sistema operativo HarmonyOS 2.0. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4.500 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida da 55 W.