Questi auricolari Xiaomi in offerta a meno di 20€ su Amazon sono il BEST BUY di oggi

Se siete alla ricerca di auricolari Bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, questa nuova offerta Amazon dedicata agli Xiaomi Redmi Buds 4 Active potrebbe fare al caso vostro. Gli auricolari in questione sono acquistabili al prezzo scontato di 19,99 euro caratterizzandosi come uno dei best buy di oggi sullo store. Da notare, inoltre, che gli auricolari Redmi sono venduti e spediti da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active: un best buy da meno di 20 euro

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono dotati di Bluetooth 5.3 e possono sfruttare la cancellazione del rumore in chiamata. Da segnalare anche una buona autonomia, con la possibilità di utilizzo per 5 ore con una sola carica. Tra le specifiche c’è l’impermeabilità IPX4.

Gli auricolari hanno una driver dinamico da 12 mm e possono garantire un audio di ottima qualità nonostante vengano proposti in una fascia di prezzo dove, fin troppo spesso, i prodotti non offrono prestazioni straordinarie. A rendere agevole l’utilizzo delle Buds c’è il supporto a Google Fast Pair che consente l’accoppiamento rapido con lo smartphone per gli auricolari.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Active al prezzo scontato di 19,99 euro. Gli auricolari in questione sono venduti e spediti da Amazon. La promozione, valida per la versione nera, è disponibile di seguito.