Queste fantastiche cuffie Sony sono in offerta al MINIMO STORICO (-34%)

Le Sony WF-1000XM5 sono delle cuffie progettate per chi è in cerca di prestazioni elevate senza compromessi, con un’ottima durata della batteria, totale isolamento acustico e microfono di qualità per le chiamate. Oggi puoi acquistarle su Amazon al minimo storico grazie ad uno sconto del 34%: le paghi infatti soltanto 209,99 euro invece di 319.

Cuffie Sony in offerta: le caratteristiche

Le cuffie Sony WF-1000XM5 sono dotate di tecnologie all’avanguardia per una qualità del suono eccezionale e prestazioni di cancellazione del rumore senza paragoni. Il Dynamic Driver X permette ai suoni di emergere on una ricchezza e un dettaglio straordinari, mentre le tecnologie audio premium come DSEE Extreme consentono di godere di un’esperienza ad alta risoluzione senza compromessi.

Ma non è tutto: queste cuffie sono progettate anche per fornire la migliore qualità di chiamata, anche in ambienti rumorosi. I sensori di conduzione ossea e la tecnologia Precise Voice Pickup garantiscono che la tua voce venga trasmessa in modo chiaro e nitido.

Non preoccuparti per il comfort perché con il loro design ergonomico e una texture lucida migliorata, le WF-1000XM5 si adattano comodamente all’orecchio, offrendo una sensazione lussuosa e una vestibilità perfetta che riduce al minimo i suoni esterni.

La batteria dura a lungo: fino a 8 ore di riproduzione continua e altre 16 ore conservate nella custodia di ricarica. Con soli 3 minuti di ricarica potrai ottenere fino a 60 minuti di ascolto extra. Le cuffie possono essere infine accoppiate a due dispositivi contemporaneamente ed è garantito il supporto a qualsiasi piattaforma, che si tratti di Android, iOS, Windows o MacOS.

La scelta ideale insomma se stai cercando un’esperienza audio premium, comfort duraturo e funzionalità avanzate, il tutto racchiuso in un design elegante e compatto, ad un prezzo top: 209,99 euro invece di 319.