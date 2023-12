Questa Telecamera di Sorveglianza non ha bisogno di cavi (ed è scontata del 40%)

Aumenta la sicurezza in casa con questa fantastica telecamera di sorveglianza Arlo senza dover effettuare fori per far passare cavi o altro. Grazie alla tecnologia Wi-Fi supportata, la telecamera comunicherà direttamente col tuo smartphone, segnalandoti movimenti e quant’altro. E ora, grazie allo sconto del 40%, potrai avere questa telecamera a soli 89,99€ invece degli originari 149,99€!

Tutte le caratteristiche della telecamera Arlo

La telecamera Arlo Essential si distingue per la sua facile installazione. Basta estrarre la telecamera dalla confezione, fissarla al muro o al soffitto tramite viti, e scaricare l’app Arlo sul tuo dispositivo mobile. In pochi minuti, sarai pronto a garantire la sicurezza del tuo ambiente domestico, esterno o interno che sia. Arlo Essential offre video di alta qualità con una risoluzione nitida di 1080p, consentendoti di monitorare chiaramente ciò che accade intorno alla tua casa, sia di giorno che di notte. Dotata di un altoparlante e di un microfono integrati, questa telecamera ti consente di comunicare in tempo reale con i membri della tua famiglia o con i visitatori. Queste funzionalità non solo facilitano la gestione, ma possono anche essere utilizzate per dissuadere potenziali intrusi, dando loro l’impressione che tu sia fisicamente presente. Il potente faretto di Arlo Essential ha la capacità di illuminare un’area estesa fino a 7 metri dalla tua proprietà. Questa illuminazione può essere attivata automaticamente in caso di rilevamento di movimento o manualmente tramite l’app, contribuendo a scoraggiare eventuali intrusi e a mantenere un ambiente sicuro. La robustezza di Arlo Essential è garantita dalla sua resistenza agli agenti atmosferici. Costruita con un involucro in policarbonato ultra resistente, la telecamera può operare in condizioni climatiche avverse, resistendo a pioggia, sole, vento e neve. Il suo funzionamento è garantito nelle temperature comprese tra -20°C e 45°C. Acquista la telecamera di sicurezza su Amazon! Rendi la tua casa più sicura grazie alla telecamera di sorveglianza Arlo. Comprala a soli 89,99€ grazie all’ingente sconto del 40%.

