Android 12: quando arriverà l'aggiornamento sul tuo smartphone?

Android 12, nuova versione del sistema operativo targato Google, ha fatto il suo debutto nel corso dell'evento di presentazione dedicato alla gamma di smartphone Pixel 6. Fin dal 19 ottobre, il colosso statunitense ha iniziato la distribuzione anche sui dispositivi della precedente generazione, resta da capire cosa accadrà per gli altri produttori.

Tutti vogliono Android 12: quanto bisognerà aspettare?

Android 12 si caratterizza per design rinnovato e moderno, portando con sé numerose funzionalità native come la modalità di utilizzo con una sola mano. Di questo però abbiamo già ampiamente parlato in nostri precedenti articoli, cerchiamo ora di capire quali potrebbero essere le tempistiche di rilascio per i device commercializzati dai produttori concorrenti.

Asus

Sfortunatamente, Asus non è molto veloce quando si tratta di distribuire gli aggiornamenti per i suoi smartphone. In base a quanto visto in passato, è quindi probabile che Android 12 in versione stabile venga rilasciato non prima di dicembre 2021 / gennaio 2022.

LG

Le travagliate vicende aziendali di LG fanno presagire ben poco interesse per il mercato degli smartphone. Possibile quindi che i tempi di rilascio (in Corea del Sud prima, nelle altre regioni in seguito) si dilatino a dismisura. Nella migliore delle ipotesi, tendiamo a stimare febbraio 2022.

Motorola

Non va dimenticato il fatto che Motorola abbia l'abitudine di rilasciare aggiornamenti per molti dei suoi smartphone in Brasile prima della distribuzione in favore dei mercati statunitense ed europeo. Siamo quindi propensi a ritenere che questo possa avvenire nel mese di gennaio / febbraio 2022.

Nokia

L'azienda non ha ancora reso note le tempistiche dell'aggiornamento. Tuttavia, è probabile che quest'anno possa decisamente accelerare il rilascio, magari non come avvenne per Android 10: tendiamo comunque a stimare che Android 12 possa essere disponibile a gennaio 2022.

OnePlus

Il produttore si è sempre distinto per un rilascio piuttosto celere degli aggiornamenti di Android. In linea generale dovrebbe mantenere il medesimo trend anche in questa circostanza, è quindi possibile che il nuovo sistema operativo di Google arrivi sugli smartphone OnePlus a gennaio 2022.

Oppo

Stiamo parlando di una tra le aziende che, nel caso di Android 11, ha rilasciato l'aggiornamento fin dal primo giorno. Pur non essendo ancora state diffuse informazioni ufficiali a riguardo, è lecito ritenere che Android 12 possa essere distribuito a novembre / dicembre 2021.

Realme

La precedente versione del sistema operativo di Google è stata rilasciata a circa 3 mesi dalla presentazione. Volendo contare su simili tempistiche, stimiamo la distribuzione di Android 12 per i dispositivi Realme a gennaio /febbraio 2022.

Samsung

Gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S21 saranno quasi certamente i primi a ricevere l'aggiornamento, seguiti dai modelli Galaxy Note e Galaxy Z oltre che da alcune precedenti unità di fascia alta. Non si esclude tuttavia la disponibilità anche per i telefoni delle linee Galaxy A e Galaxy M. Nel complesso, il tutto dovrebbe comunque avvenire a gennaio 2022.

Sony

Si prevede che Xperia 1 III e Xperia 5 III possano essere i primi device di Sony a ricevere l'aggiornamento ad Android 12, seguiti dai più datati Xperia 1 II e Xperia 5 II. Anche in questo caso, dovremmo poter contare su un rilascio nel mese di gennaio 2022.

Vivo

Il produttore ha distribuito il primo aggiornamento di Android 11 a circa tre mesi dal lancio, e supponiamo che la stessa velocità possa caratterizzare questa nuova fase di roll-out. Partendo da Vivo X70 Pro, Android 12 dovrebbe arrivare a gennaio 2022.

Xiaomi

Terminiamo con un'altra delle aziende che ha rilasciato la precedente versione dell'OS di Google fin dal primo giorno. Ci aspettiamo che Xiaomi inizi ad implementare l'aggiornamento per Android 12 entro i prossimi due mesi, partendo dalla serie di punta Mi 11 a dicembre 2021.