Samsung: la nuova One UI 4 è MERAVIGLIOSA (FOTO)

Samsung introduce un mondo di colori con la Material You presente nella One UI 4.0 beta 2. Finalmente la skin dell'OEM sudcoreano si aggiorna con un tocco ancora più frizzante e divertente.

Android 12 e Samsung One UI: che tripudio di colori!

Android 12 ha introdotto Material You, un nuovissimo linguaggio di design che apporta modifiche tanto necessarie per modernizzare il sistema stock di serie. Insieme alle app ridisegnate e all'interfaccia utente di sistema, ha anche introdotto un tema dinamico che imposta i colori delle icone e degli elementi chiave in base allo sfondo utilizzato.

E ora, anche Samsung ha preso un morso dalla torta con il design Material You. La società sudcoreana ha rilasciato oggi One UI 4.0 beta 2 per i terminali che fanno parte del programma beta. L'iterazione basata su Android 12 della skin di Google porta finalmente i telefoni del costruttore coreanoi nel mondo dei colori della Material You, il tutto grazie all'implementazione di un sistema di temi dinamici che seleziona i colori dallo sfondo e li riproduce ovunque.

Per questo motivo, agli utenti vengono presentate innumerevoli possibilità per le combinazioni di colori che possono essere utilizzate sulla UI del sistema. L'interfaccia ora apparirà anche più coerente grazie all'utilizzo degli stessi colori dello sfondo.

Tuttavia, c'è un problema. Gli screenshot di SamMobile suggeriscono che il nuovo motore di temi è limitato ai soli colori accentati, e questo è un passo indietro rispetto al sistema di temi di Google.

Ma dato che questo nuovo meccanismo è appena stato svelato, il colosso tecnologico della Corea del Sud potrebbe migliorarlo nel corso del tempo.

Detto questo, ci sono segnalazioni del tema personalizzato che non viene applicato – di tanto in tanto – utilizzando le nuove opzioni di personalizzazione dello stesso. Anche questo può essere attribuito al fatto che l'implementazione di Material You da parte di Samsung è ancora nelle sue fasi iniziali.

Ma ovviamente, la maggior parte di questi problemi, se non tutti, dovrebbero essere risolti quando la One UI 4.0 diventerà stabile.

Leggiamo anche che Samsung ha appena iniziato a distribuire il secondo firmware beta; sarà presto disponibile per tutti gli utenti che partecipano al programma.