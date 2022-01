Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 1 non tiene il passo, pare

Lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm è stato ancora una volta sottoposto ad un test; questa volta, gli esperti hanno usato come piattaforma per la verifica, il noto sito Genshin Impact. Il rivale in questione era l'Apple 15 Bionic inserito su iPhone 13 Pro Max. I risultati? Beh, non particolarmente impressionanti, soprattutto in termini di consumo energetico.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 vs Apple A15 Bionic: brutte notizie

I limiti dello Snapdragon 8 Gen 1 sono già noti. Sebbene il chipset di punta di Qualcomm offra solide prestazioni di CPU e GPU di picco nei benchmark online, sembra avere un po' di difficoltà nelle prestazioni effettive e niente di meglio lo mostra di un confronto di gaming con l'iPhone 13 Pro Max e il suo A15 Bionic.

Come testato da Golden Reviewer, il chip dell'azienda americana viene facilmente dominato dall'A15 Bionic di Apple in un test su Genshin Impact di 10 minuti. Sebbene entrambi i processori abbiano rallentato, l'A15 Bionic ha gestito il carico di lavoro molto meglio dello Snapdragon 8 Gen 1, passando da 57 fps in media a 48 fps nella seconda metà del test. Anche il SoC Qualcomm ha rallentato molto più velocemente, riuscendo a mantenere frame rate elevati solo per il primo minuto del test, prima di raggiungere una media di 46 fps nei restanti nove minuti.

Come accennato in precedenza, il problema più grande dello Snapdragon 8 Gen 1 sembra essere il consumo di energia. Anche nel primo minuto di testing, quando offriva prestazioni simili all'A15 Bionic, aveva una media di oltre 9 w di potenza, mentre il processore dell'iPhone 13 Pro Max utilizzava solo un modesto 5,2 w di potenza. Il vero “game changer” qui è che, anche durante il throttling, il consumo medio di 7,7 w dello Snapdragon 8 Gen 1 supera di gran lunga il consumo energetico dell'A15 Bionic mentre è a piena potenza.

Questo test è stato eseguito sul Motorola Edge X30, quindi la gestione termica e il software del telefono specifico potrebbero aver contribuito alle prestazioni deludenti del processore di Qualcomm. Per quel che vale, però, test simili sulla serie Xiaomi 12 hanno prodotto risultati identici.

Ad ogni modo, sarà interessante vedere come si comporterà lo Snapdragon 8 Gen 1 sui gaming phone come il Redmi K50 Gaming o il Nubia RedMagic 7 con le loro soluzioni di raffreddamento tanto pubblicizzate; staremo a vedere.