Purificatore d'acqua portatile a 21€: ELIMINA il 99% dei batteri

Il purificatore d’acqua portatile è un prodotto super innovativo, perfetto per le vacanze, soprattutto se a contatto con la natura. Grazie allo speciale sistema di filtrazione, è in grado di eliminare il 99,9% di batteri e altri agenti patogeni e ti permette di bere in totale sicurezza.

Assolutamente universale, lo speciale tappo puoi adattarlo facilmente a qualsiasi bottiglia in plastica. Il sistema “Faircap Mini” dura nel tempo e ti permette di filtrare fino a 1000 litri di acqua prima di dover essere cambiato. In più ha un prezzo super accessibile. Infatti, da Amazon lo porti a casa a 21€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Il momento di accaparrarti un nuovo amico di escursioni è adesso: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Purificatore di acqua portatile: assolutamente da provare

Un sistema innovativo, decisamente utile in caso di vacanze in camper o escursioni. Lo monti sulla tua bottiglia preferita, inserisci l’acqua, avviti il filtro e sei sicuro di bere acqua pulita.

La microfiltrazione, eliminerà batteri e agenti patogeni, permettendoti di bere in sicurezza e tranquillità. Come anticipato, ha una vita utile di 1000 litri e l’unica manutenzione necessaria è la pulizia periodica del filtro. Ti accorgerai che è il momento di farlo semplicemente perché la filtrazione risulterà più lenta.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon con questo purificatore di acqua portatile universale. Portalo a casa a 21€ appena e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

