Può un orologio costare soltanto 1,08 euro, iva inclusa, con spedizione gratuita? A quanto pare si. Hey, non chiedermi garanzie su materiali, durata e quant'altro: sicuramente non sa gestire app né ha il contapassi, ma per 1 euro non si può certo pretendere che misuri il battito cardiaco o che offra le notifiche di WhatsApp. Insomma: l'offerta esiste, ed è questa.

Mettiamola così: ha una autonomia superiore di un Apple Watch, ha un design simile ad un Samsung Watch e segna l'ora come un qualsiasi Huawei Watch. Cinturino comodo, quadrante perfettamente leggibile, scocca impermeabile e costa solo 1,08 euro. Per uno scherzo, per un regalo, per quelle attività in cui non vuoi mettere a rischio il tuo smartwatch: se ci pensi troverai sicuramente l'occasione giusta in cui sfruttarlo.

Non penso si possa chiedere di più per così poco. E con buona probabilità durerà anche più di qualsiasi smartwatch tu abbia mai acquistato. Scommettiamo?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch