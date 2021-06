Proteggere il proprio iPad è essenziale e grazie alle varie cover disponibili sul mercato, questa operazione può essere svolta nel più semplice dei modi. Grazie al Prime Day, sono disponibili numerose custodie a pochi euro. In particolar modo gli sconti variano dal 20 al 35% rendendo l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite su tutto il territorio italiano e operate in pochissimi giorni.

Se si è interessati, è meglio affrettarsi perché le offerte lampo durano solo poche ore e comprendono pochi pezzi limitati.

Acquista una cover per il tuo iPad grazie al Prime Day

Le cover per iPad possono essere a volte costose. Se si intende proteggere il proprio dispositivo Apple nei migliori dei modi, si deve optare per dei prodotti di qualità e che possono garantire il massimo della sicurezza in qualunque situazione. Le offerte lampo presenti sull'e-commerce questa mattina offrono un'ottima possibilità di acquisto.

In particolar modo si distinguono per rapporto qualità prezzo:

Gahwa custodia compatibile con iPad di ottava e settima generazione da 10,2 pollici il cui prezzo finale è di €13,59 su Amazon;

Zanfree custodia con tastiera compatibile con iPad Air 4 da 10,9 pollici, iPad Pro 11 2018-2020 e 2021 a soli 21,59€ su Amazon;

Gahwa custodia per iPad Pro da 12,9 pollici 2021 a soli €15,19 su Amazon;

Vobafe cover compatibile con iPad Air 4 2020 da 10,9 pollici ad appena €13,59 su Amazon;

EasyAcc custodia compatibile con iPad 8a generazione a soli 9,34€ su Amazon;

SmartDevil custodia per iPad mini 1, 2,3 a soli €9,59 su Amazon;

Esr custodia rebound compatibile con iPad Pro 11 5G 2021 a soli €16,79 su Amazon.

Alcune di queste cover sono disponibili in più colorazioni così da abbinare a un prodotto capace di garantire sicurezza anche un aspetto esteticamente appagante.

Ovviamente si tratta di offerte esclusive per i membri. Se ancora non sei sottoscritto, approfitta del mese gratuito e acquista tutti i prodotti dei tuoi sogni a prezzo favoloso.

Tablet