Apple Watch series 6 è in offerta durante questo Prime Day a soli €399,00. Il ribasso del 15% produce uno sconto effettivo di €70 che rende l'acquisto molto più conveniente. Per poter accedere all'offerta bisogna essere cliente Amazon Prime.

Uno smartwatch da paura: Apple Watch series 6

Apple Watch series 6 si distingue dal resto degli Smartwatch presenti sul mercato grazie all'eleganza e la cura che Casa Cupertino ha messo nella sua realizzazione. Disponibile nella versione con cassa da 44 mm e cinturino sport nero, questo dispositivo può essere indossato sia sui polsi maschili che su polsi femminili senza alcun problema.

Il display è ovviamente un Retina Always On che rispetto ai modelli passati è 2,5 volte più luminoso. Nel suo cuore è presente un chip S6 SiP che migliora le prestazioni del 20% rendendo il sistema veloce e affidabile. Per quanto riguarda le sue funzioni, invece, la possibilità d'installare applicazioni fa da padrona. Ciononostante, al suo interno sono già presenti un rilevatore dei livelli di ossigeno nel sangue, un'applicazione dedicata al monitoraggio del sonno e la famosissima applicazione ECG che permette di fare un elettrocardiogramma in appena 30 secondi.

Anche le modalità sportive meritano una nota di riguardo in quanto sono 7 installate e variano dal nuoto alla bicicletta per accontentare tutti i gusti. Ovviamente Apple Watch e impermeabile così da poter essere utilizzato anche a contatto con l'acqua.

Oltre a essere un prodotto perfetto per tenere sotto controllo i dati sopra menzionati, esso funziona anche come assistente da polso in quanto consente di ricevere chiamate e messaggi, usare Apple Pay e Siri senza mai dover far ricorso allo smartphone.

