Power Bank MagSafe per iPhone 12/13: OFFERTA ANKER

Il power bank magnetico MagSafe di Anker si trova in offerta su Amazon a 33,99€, per accedere allo sconto completo occorre spuntare la casella relativa al coupon del 15% e aggiungere il prodotto al carrello.

Disponibile in varie colorazioni, il caricatore portatile wireless di Anker si adatta alla perfezione ad iPhone 12, 13 e ai rispettivi modelli Pro e Pro Max, ovvero tutti quelli dotati di MagSafe. Grazie ai magneti posizionati sul retro dello smartphone, il power bank Anker si aggancia al dispositivo e avvia la ricarica rapida, senza necessità di collegare alcun cavo.

Questo modello Anker costa decisamente meno rispetto al MagSafe Battery Pack, l'accessorio originiale dalle funzioni analoghe venduto da Apple a ben 109€. L'alternativa economica proposta da Anker si ricarica via USB-C e può essere utilizzato anche per caricare altri dispositivi e accessori, è la soluzione ideale per chi cerca un powerbank compatto e versatile.

La batteria integrata è da 5.000 mAh e consente di ricaricare completamente un iPhone di utlima generazione.

Oggi il caricatore MagSafe Anker è in offerta su Amazon a 33,99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.