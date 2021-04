Non una bicicletta elettrica qualsiasi, ma una fat bike: questo gioiellino di The One ora lo porti a casa risparmiando il 55%: spendi appena 500€ invece di 1099€ da Amazon; il risparmio è di 599€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Fat bike in super offerta su Amazon

Un mezzo di trasporto alternativo, che è pronto a farti divertire quando ne avrai la possibilità. Il suo potente motore da 250W ti consente di arrivare a una velocità massima di 25KM all’ora. Spostati in sicurezza sulle sue super ruote, contando anche sull’avanzato sistema di freno a disco meccanico sia anteriore che posteriore.

Ovviamente, questa fat bike elettrica è dotata di marce con cambio Shimano, che potrai gestire attraverso il display integrato. Infine, non manca una luce LED anteriore e una posteriore: potrai segnalare sempre in modo corretto la tua posizione.

Spostati in campagna e in città senza alcun problema: con questa bike hai a disposizione fino a 45KM con una sola carica. Quando occorrerà, potrai effettuare la ricarica in 4 o 6 ore e poi sarai pronto a utilizzarla di nuovo.

Per avere subito questo interessante mezzo di trasporto – questa bellissima fat bike – in sconto del 55% devi solo accaparrartela da Amazon, prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere questa e altre super occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net

