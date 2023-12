Porta Alexa in Auto e guida in sicurezza!

Echo Auto si presenta con un design compatto e leggero, offrendoti la flessibilità di posizionarlo con facilità sul cruscotto o nella console centrale dell’auto grazie all’adesivo incluso. Grazie ai suoi cinque microfoni ad alta sensibilità, Echo Auto assicura una chiara comunicazione con Alexa, anche in ambienti rumorosi o con il volume dell’auto alzato.

Sfruttando la voce, con Echo Auto hai il controllo totale su una vasta gamma di funzionalità. Riproduci la tua musica preferita da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altro ancora, o chiedi ad Alexa di selezionare una stazione radio piuttosto che creare una playlist personalizzata.

Non solo musica, ma con Echo Auto puoi effettuare chiamate, utilizzare la funzione Drop In su dispositivi Echo compatibili a casa tua o trasmettere annunci. Lasciati coinvolgere in podcast avvincenti, notizie tempestive o nei bestseller di Audible durante i tuoi spostamenti. Sfrutta la tua voce anche per controllare i dispositivi smart home compatibili, come termostati, luci e serrature, direttamente dall’auto.

Per garantire la tua privacy e il controllo totale, Echo Auto è dotato di funzionalità di sicurezza come un pulsante per disattivare i microfoni. Con questo dispositivo potrai avere gli occhi sempre puntati sulla strada, guidando in tutta sicurezza!