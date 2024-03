Polar Pacer: con le Offerte di Primavera di Amazon lo comprate a soli 125€

Approfittate dell’irresistibile Offerta di Primavera su Amazon per il sofisticato Polar Pacer, l’orologio intelligente ideale per gli amanti dello sport! Da un prezzo consigliato di 229,90 euro, questo gioiello tecnologico è ora disponibile a soli 125 euro, segnando il suo prezzo più basso di sempre.

Polar Pacer: lo smartwatch ideale per gli sportivi

Il Polar Pacer è il compagno perfetto per gli appassionati di corsa, offrendo una vasta gamma di funzioni indispensabili: monitoraggio del tempo, della velocità, della distanza, dei giri, GPS integrato, rilevamento della frequenza cardiaca dal polso, nonché funzioni per l’allenamento, il sonno e il recupero. Questo dispositivo vanta anche numerose funzioni specifiche per ottimizzare l’allenamento e il recupero, fornendo una guida personalizzata e un feedback dettagliato sullo sforzo e il carico cardiaco sia a breve che a lungo termine.

Il GPS di precisione è garantito grazie all’antenna satellitare integrata, che traccia ogni singola parte del vostro percorso con estrema accuratezza. Inoltre, il display MIP (memory-in-pixel) offre una leggibilità impeccabile dei dati in qualsiasi condizione di luce, grazie al suo alto contrasto che riflette i colori. Con un peso di soli 40 grammi e un design raffinato, il Polar Pacer è un piacere da indossare, mentre la batteria di lunga durata e la ricarica ultraveloce vi consentono di utilizzarlo senza interruzioni e senza doverlo togliere troppo spesso.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Il Polar Pacer, disponibile su Amazon a soli 125 euro, è un acquisto di altissimo valore. Approfittate delle consegne rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime, e se preferite potete anche pagarlo in comode rate a tasso zero grazie a Cofidis.