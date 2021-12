Pokémon GO: l'update per iOS è PAZZESCO

Pokémon Go ora funziona in modo molto più fluido su iPhone; si può infatti sbloccare la frequenza dei fotogrammi attraverso il menù delle impostazioni.

Pokémon Go: ora si può modificare il frame rate su iOS

Un nuovo aggiornamento di Pokémon Go per iOS vi consentirà di eseguire il gioco a frame rate più elevati. Con la versione 1.191.0, la sezione “Impostazioni avanzate” dell'app ora include un'opzione che dice “Sblocca la frequenza di aggiornamento nativa del tuo dispositivo per un FPS più alto“.

I colleghi di The Verge lo hanno provato sul loro iPhone 13 Pro e la modifica sembra fare davvero un'enorme differenza. Pokémon Go non è il gioco visivamente più complicato, ovviamente, ma c'è un sacco di scorrimento e movimento grazie alla fotocamera, e la risposta al tocco più fluida si sente molto quando si sta cercando di catturare un Pokémon con il lancio della Pokéball.

Ecco come appare la funzione nel menu del gioco:

In precedenza, il titolo era precedentemente bloccato a 30 fps sui dispositivi iOS. Molti telefoni Android sono in grado di eseguire il gioco a un frame rate più elevato, anche se spesso tale supporto poteva essere incostante. Ad ogni modo, Pokémon Go generalmente funzionava meglio su Android fino ad ora.

La nuova funzionalità non si limita a 13 Pro e Pro Max, che sono gli unici iPhone con display “ProMotion” a 120Hz. The Verge lo ha testato anche su un vecchio 8 Plus ed è emerso che è possibile sbloccare il frame rate anche con un vecchio terminale, anche se il vecchio processore A11 non mantiene sempre i 60 fps costanti.

Niantic non sta facendo un grosso problema con la funzione; viene disattivato per impostazione predefinita e non è menzionato nelle note di rilascio della versione 1.191.0, a parte una vaga menzione di “vari miglioramenti della qualità della vita“.

È possibile che abilitarlo per tutti gli utenti possa causare lamentele sulla durata della batteria del device, considerando che Pokémon Go è già un'app piuttosto pesante in merito. Ma se questo non è un problema per voi, vale la pena provare la super fludiità; fateci sapere come vi sembra il videogame AR dopo l'update.