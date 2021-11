Pokémon GO: siete pronti a catturare Shinx?

Pokémon GO per iOS presenta Shinx nel Community Day di oggi. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del Pokémon flash di tipo elettro; sarà più facile vederlo “in natura”.

Pokémon GO: ecco le novità del Community Day

Secondo un post sul blog, si apprende che oggi Shinx apparirà più spesso e, se gli allenatori saranno fortunati, potranno anche incontrare una versione Shiny di questa creatura.

Con Luxio, evoluzione di Shinx, durante l'evento gli allenatori saranno in grado di ottenere un Luxray che conosce l'attacco Psychic Fangs.

Questo speciale attacco consentirà a Luxray di abbassare la difesa dei Pokémon avversari e infliggere danni superefficaci ai mostriciattoli di tipo Lotta e Veleno.

Pokémon GO spiega anche come verranno utilizzate le Zanne Psichiche nelle battaglie:

Battaglie Allenatore: 40 Potenza;

Palestre e raid: 30 Power;

Ricerca speciale, bonus e altro nel Community Day di oggi.

Per $ 1, gli allenatori potranno accedere alla storia della ricerca speciale dello Shinx Community Day “Flash, Spark e Gleam“. Non solo, ma ci sono anche alcuni bonus per gli eventi:

1/4 di distanza di schiusa quando le uova vengono poste in un'incubatrice durante il periodo dell'evento;

L'incenso attivato durante l'evento durerà tre ore;

I moduli esca attivati ​​durante l'evento dureranno tre ore.

Inoltre, se scatterete qualche fotografia durante il Community Day riceverete una sorpresa.

L'azienda afferma anche che per celebrare l'ultimo evento del Community Day dell'anno prima del grande evento annuale del Community Day di dicembre, saranno disponibili ulteriori bonus aggiuntivi: