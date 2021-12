Pokémon Go: ecco i 120 fps su iPhone 13 Pro e Pro Max

Arriva su Pokémon Go la possibilità di impostare i 120fps su iPhone 13 Pro/Max; siete pronti a vedere tutto più “fluido” sui nuovi melafonini del marchio americano?

Pokémon Go su iPhone 13 Pro Max: una bomba!

È ora disponibile un'opzione per l'app di Pokémon Go che permette di riprodurre il gioco a 120 fps per sfruttare i display ProMotion di iPhone 13 Pro e Pro Max.

I frame rate superiori a 30 fps sono disponibili anche su iPhone meno recenti, ma in entrambi i casi dovrai abilitare manualmente l'opzione.

The Verge ha individuato la funzione in un aggiornamento e ha notato che è disattivata per impostazione predefinita. Si legge:

Un nuovo aggiornamento di Pokémon Go per iOS ti consente di eseguire il gioco a frame rate più elevati. Con la versione 1.191.0, la sezione “Impostazioni avanzate” dell'app ora include un'opzione che dice “Sblocca la frequenza di aggiornamento nativa del tuo dispositivo per FPS più elevati .” L'ho provato sul mio iPhone 13 Pro e fa un'enorme differenza. Pokémon Go non è il gioco visivamente più complicato, ovviamente, ma c'è un sacco di scorrimento e movimento della fotocamera, e la risposta al tocco più fluida si sente molto meglio quando stai allineando un lancio di Pokéball con il dito […] La nuova funzionalità iOS non si limita a 13 Pro e Pro Max, che sono gli unici iPhone con display “ProMotion” a 120Hz. L'ho provato anche sul mio vecchio 8 Plus ed è possibile sbloccare il frame rate anche lì, anche se il vecchio processore A11 non mantiene sempre i 60 fps costanti. Niantic non sta facendo un grosso problema con la funzione; è disattivato per impostazione predefinita.

Il sito ipotizza che la durata della batteria sia la ragione per non vederla abilitata come impostazione predefinita, anche se bisogna giocare molto perché scaricare il super battery-phone iPhone 13 Pro Max!

La feature ProMotion consente agli ultimi melafonini del colosso di Cupertino di punta di variare la frequenza di aggiornamento, passando così, in maniera del tutto automatica, da 10Hz a 120Hz. Le basse frequenze di aggiornamento massimizzano la durata della batteria per i contenuti relativamente statici, mentre le alte frequenze di aggiornamento consentono animazioni fluide per i giochi e per lo scorrimento di un'app. La riproduzione di Pokémon Go a 120 fps consente movimenti più fluidi sullo schermo e un controllo migliore per il gaming.

Inizialmente, le app di terze parti erano in molti casi limitate a 60Hz, ma Apple ha prontamente affermato che si trattava di una situazione temporanea.

Molti possessori di iPhone 13 Pro e Pro Max affermano che ProMotion è il più grande vantaggio dei nuovi modelli ed è un buon motivo per preferire le varianti Pro a quelle standard, anche se noi vi consigliamo sempr l'iPhone 13 vanilla da 28 GB a 932,91€ in offerta su Amazon.