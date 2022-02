POCO X4 Pro 5G: le foto leak lasciano un po' di amaro in bocca

Dopo gli ultimi leak su POCO X4 Pro 5G che ci portano a credere che in realtà si tratti di un mezzo passo indietro rispetto a POCO X3 Pro per quanto riguarda la scelta del processore, in queste ore sono state pubblicate in rete alcune foto leak scattate direttamente dal sensore ISOCELL HM2 da 108 MP integrato nel nuovo device di POCO.

Le foto leak di POCO X4 Pro 5G non fanno ben sperare

Le immagini condivise in rete svelano come non ci possa aspettare poi più di tanto dalla fotocamera principale del telefono. Non è la prima volta che Xiaomi impiega questo sensore nei suoi device: l'ISOCELL HM2, infatti, trova posto su Xiaomi 11T, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+. Il sensore, che su POCO X4 Pro 5G è affiancato da un sensore ultra grandangolare da 8 MP e da un sensore macro da 2 MP, potrebbe arrivare sul mercato con prestazioni un po' sottotono.

Notebookcheck svela che il sensore principale è in grado di garantire risultati soddisfacenti in condizioni di buona luminosità, mentre il sensore ultra grandangolare manca di dettaglio, gamma dinamica e presenta anche qualche difetto di troppo. Non si può dire diversamente per le foto al chiuso: in questo caso POCO X4 Pro 5G fa fatica a mettere a fuoco i soggetti con un risultato spesso sotto le aspettative.

Difficile stabilire se l'azienda riuscirà a migliorare la situazione con qualche aggiornamento firmware pre-lancio, ma la situazione non sembra essere delle migliori – soprattutto quando la serie Realme 9 è più agguerrita che mai e non ha problemi dal punto di vista fotografico.