POCO X4 Pro 5G è come se fosse qui: design, specifiche e colorazioni

A seguito del leak relativo ai sample fotografici di POCO X4 Pro 5G e al rumor sulla data di lancio, in queste ore il sempre affidabile Evan Blass ha pubblicato su Twitter una serie di render ad alta risoluzione che svelano ogni minimo dettaglio del nuovo smartphone di fascia media di POCO. Innanzitutto sappiamo che il device arriverà in tre colorazioni differenti: Yellow, Laser Blue e Laser Black. Il retro, come avevamo visto nei leak dei giorni scorsi, è costituito da un modulo per la fotocamera piuttosto vistoso che si estende per quasi l’intera larghezza del device e riprende il brand del device e anticipa la presenza di un sensore da 108 MP.

POCO X4 Pro 5G: i render svelano completamente il design

Frontalmente, invece, il device presenta un design piuttosto standard per la maggior parte degli smartphone Android con cornici piuttosto ottimizzate – resta ben visibile la piccola gobba inferiore – e una fotocamera punch hole centrale. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è ormai assodato che il device monta un display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e vetro Gorilla Glass 5, una fotocamera punch hole con sensore da 16 MP e una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 108 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP.

Sotto la scotta è presente il processore Qualcomm Snapdragon 695, 6/8 GB di RAM, 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W e Android 11 con la personalizzazione MIUI 13. Vi ricordiamo, infine, che lo smartphone sarà presentato il 28 febbraio al MWC di Barcellona assieme al modello POCO M4 Pro 4G.