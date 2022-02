POCO X4 Pro 5G vittima di un altro leak: ecco la data di lancio

POCO X4 Pro 5G è ancora una volta vittima di un leak che ne svela la probabile data di lancio per il mercato global: sembra che il nuovo smartphone sarà presentato il prossimo 28 febbraio. Nei giorni scorsi il device di POCO è stato svelato in lungo e in largo, soprattutto per quanto riguarda la capacità della fotocamera.

È questa la data di lancio di POCO X4 Pro 5G?

Qualche giorno fa Notebookcheck pubblicava alcuni scatti all'aperto e al chiuso facendoci sollevare qualche dubbio sulla qualità generale della fotocamera principale. POCO X4 Pro 5G monta un sensore ISOCELL HM2 da 108 MP – lo stesso presente su Xiaomi 11T, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Exclusive: POCO X4 Pro 5G Launching on 28th February 2022

(Global) pic.twitter.com/amfMAQMHzd — Agrawalji Technical (@Agrawalji_Tech) February 18, 2022

Nella news dell'altro giorno avevamo notato scatti inferiori alle aspettative per un device di fascia media, facendoci sollevare qualche dubbio sulla qualità delle foto sia all'aperto che al buio. A meno di importanti ottimizzazioni software con aggiornamenti mirati a stretto giro dal lancio, è molto probabile che la serie Realme 9 surclasserà le vendite del device di POCO per via dell'ottimo rapporto qualità/prezzo a cui è disponibile in Italia.

Non è ancora stato svelato il prezzo di lancio di POCO X4 Pro 5G sul mercato internazionale, ma è probabile che verrà svelato da qualche leak nel corso dei prossimi giorni.