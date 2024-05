HONOR 90 è in offerta a 319€: ora è un BEST BUY assoluto (12/512 GB)

È il momento di prendere HONOR 90: la versione da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage dello smartphone è disponibile al prezzo scontato di 319 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico, grazie a questa nuova offerta eBay. Lo smartphone è acquistabile anche con un pagamento in 3 rate tramite PayPal ed è dotato di Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 90 è in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

Il nuovo calo di prezzo rende HONOR 90 un best buy assoluto: tra le specifiche, lo smartphone di HONOR propone il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Da notare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W per ridurre in modo netto i tempi di ricarica della batteria.

C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel che garantisce scatti di qualità superiore, rispetto ai concorrenti della fascia di prezzo. Lo smartphone è dotato anche di un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento, HONOR 90 cala al nuovo minimo storico per la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 319 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.