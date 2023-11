POCO M5s ora costa davvero POCO sul Mi Store

Sorpresa sul Mi Store di Xiaomi, dove il POCO M5s è in offerta a 99,90€ invece di 209,90€. Lo sconto è superiore del 50%, grazie anche ai 10€ di coupon in omaggio offerto da Xiaomi sugli ordini d’importo pari ad almeno 99€. Annunciato a settembre 2022, M5S è un telefono che appartiene alla fascia medio bassa del mercato, pensato per un pubblico giovane e votato alla multimedialità. L’offerta dello store ufficiale di Xiaomi è disponibile su questa pagina.

POCO M5s in offerta a 99,90€ sul Mi Store

L’ottimo M5s di POCO vanta un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione Full HD+ e una luminosità di picco pari a 1.100 nit. A muovere il tutto è il processore MediaTek Helio G95 octa core da 2,06 GHz, con 64 GB di spazio di archiaviazione espandibile tramite microSD e 4 GB di RAM.

Lato connettività troviamo il supporto alle reti 4G, al Bluetooth 5.0 e alla tecnologia NFC. In più c’è il connettore USB-C, la certificazione IP53, il jack audio da 3,5 mm, lo speaker stereo e il lettore di impronte digitali laterale.

Sorprende il comparto camere, soprattutto a questo prezzo: camera posteriore da 64 MP f/1.8, ultra wide da 8 MP f/2.2 (FOV 118 gradi), macro da 2 MP f/2.4, bokeh da 2 MP f/2.4 e camera anteriore da 13 MPf/2.4. Ottima, infine, l’autonomia, grazie a una capacità da 5.000 mAh e al supporto della ricarica rapida a 33W.

Puoi acquistare il POCO M5s in offerta a 99,90€ su questa pagina. Le spese di spedizione sono a carico di Xiaomi, con la promo che terminerà lunedì 27 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.