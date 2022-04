POCO F4 GT, il nuovo top di gamma in arrivo il 26 aprile

Manca davvero pochissimo alla presentazione ufficiale del POCO F4 GT, uno dei flagship più attesi dal popolo dei gamer. Lo smartphone vanterà al suo attivo le performance stellari del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, con efficace sistema di raffreddamento per ottenere il massimo della velocità senza la benché minima incertezza. Soluzione perfetta allo scopo di divertirsi con titoli videoludici che, in genere, metterebbero a dura qualunque altro processore.

POCO F4 GT: vero concentrato di potenza al servizio dei gamer

Non è una novità che, alle prese con operazioni più intense e prolungate nel tempo, i processori a bordo degli smartphone possano facilmente surriscaldarsi. Questo, inevitabilmente, porterebbe ad un calo delle performance che renderebbe l’esperienza di gioco frustrante e per nulla appagante.

POCO F4 GT, grazie alle soluzioni hardware adottate, sarà in grado di scongiurare del tutto una simile eventualità. Il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 saprà adattarsi al meglio anche ai giochi più impegnativi, così da garantire un intrattenimento coinvolgente e senza paragoni.

Il sistema di raffreddamento Liquid Cool Technology 3.0 entrerà in azione con l’obiettivo di mantenere stabile la temperatura del processore. In questa maniera, lo smartphone POCO F4 GT non andrà incontro a nessun rallentamento, garantendo sempre e comunque prestazioni di altissimo livello.

Non è tutto: trattandosi di un top di gamma che strizza l’occhio ai videogiocatori, non mancheranno due comodi tasti fisici a scomparsa che permetteranno di avere un maggiore controllo in fase di gameplay, evitando le imprecisioni che a volte si verificano interagendo con i pulsanti touch a display.

Un dispositivo sicuramente irrinunciabile per tutti coloro che vorrebbero avere tra le mani non solo un telefono prestante e funzionale ma anche una vera e propria console grazie a cui concedersi piacevoli momenti di svago. POCO F4 GT sarà presentato ufficialmente il giorno martedì 26 aprile alle ore 14:00 ma, fin da ora, lo smartphone ha una pagina d’acquisto dedicata sul sito di AliExpress.

Non si tratta però dell’unica novità in serbo per gli utenti: al fianco dell’attesissimo smartphone troverà spazio anche il sorprendente POCO Watch, primo dispositivo AIoT dell’azienda che, come il telefono, sarà acquistabile su AliExpress e certamente non passerà inosservato.