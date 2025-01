Pixel 9a: le ultime anticipazioni sul prezzo non vi piaceranno

Il chiacchierato Google Pixel 9a si prepara al debutto ufficiale, previsto per metà marzo: un’indiscrezione che circola già dal mese di ottobre.

Il costo dello smartphone, come da tradizione, non sarà elevato. Al tempo stesso, per il Pixel 9a si prospettano alcuni rincari riguardanti specifiche versioni.

Google Pixel 9a costerà più del vecchio modello?

Le prime informazioni sui prezzi per Stati Uniti e Canada sono trapelate in queste ultime ore, svelando un listino che, per il modello base da 128 GB, si allinea a quello del precedente Pixel 8a, fissato sui 499 dollari. Tuttavia, la versione con 256 GB di memoria interna dovrebbe compiere un balzo in avanti di 40 dollari, arrivando a 599 dollari. Questa mossa si inserisce nella nuova strategia di Google, che ha già visto un divario di prezzo tra le versioni con capacità diverse nella serie Pixel 9. In Canada ad esempio, con l’indebolirsi del potere d’acquisto del dollaro locale, i prezzi ammontano a 679 dollari per il modello da 128 GB e 809 dollari per quello da 256 GB.

Anche le specifiche tecniche non sembrano essere più un segreto: il Pixel 9a monterà una generosa batteria da 5.100 mAh, la più grande mai inserita da Google in uno smartphone, e sarà alimentato dal processore Tensor G4 con il supportato di 8 GB di RAM. Lo schermo, di dimensioni contenute con i suoi 6,285 pollici, sarà un Actua Display capace di raggiungere una luminosità di picco di 2.700 nit e 1.800 nit in HDR.

Un’altra novità riguarda il comparto fotografico: Google abbandonerà il sensore principale da 64 megapixel in favore di una Quad Dual Pixel Camera da 48 megapixel. Questa scelta, pur riducendo il numero dei megapixel, indica un aggiornamento significativo con un sensore potenzialmente più grande e performante. La fotocamera ultrawide si attesterà su 13 megapixel: come è consuetudine per i modelli della linea “a”, non è previsto un teleobiettivo.

Il lancio è praticamente alle porte e questo nuovo Pixel 9a, nonostante i rincari previsti anche per il mercato europeo, promette un’esperienza di alto livello ad un prezzo, almeno per la versione base, relativamente accessibile.