Penna touch per tablet a MENO di 10 euro: da prendere al volo

Abbiamo scovato una chicca delle offerte esclusive Prime che è assolutamente da non perdere. Invece di spendere un sacco di soldi per una Apple Pencil puoi avere questa degna sostituta a meno di 10 euro. Metti subito nel carrello la penna touch per tablet WOEOA a soli 9,34 euro, anziché 15,99 euro.

Scegli tra i vari colori disponibili quella che ti piace di più e che rispecchia la tua personalità. Divertiti a disegnare sul tablet in modo semplice e intuitivo, proprio come se fosse un foglio di carta. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple e Android. Molto precisa e accurata anche per scrivere e prendere appunti.

Oggi puoi farti questo regalo e grazie al Prime day godrai di uno sconto del 42%. Fai in fretta perché questa offerta dura solo fino a mezzanotte. Quindi acquista subito la penna touch per tablet WOEOA a soli 9,34 euro.

Penna touch per tablet WOEOA: piccolo prezzo per un grande risultato

La penna touch per tablet WOEOA è dotata di un disco trasparente che offre il massimo della precisione. Così potrai scrivere con estrema facilità su quasi tutti i tablet o tavolette grafiche. È reattiva appena l’appoggi sullo schermo e disegna in modo fluido, senza perdere il tratto. Inoltre è leggera e sottile, adatta per essere usata anche per molte ore.

In confezione troverai anche un guanto che potrai infilare sulla mano che preferisci, per evitare che il palmo venga rilevato dal dispositivo quando lo appoggi per scrivere o disegnare. Possiede un cappuccio magnetico e 2 punte di ricambio.

Non aspettare che sia troppo tardi. Adesso o mi più, perché il Prime day finisce tra poche ore. Perciò metti subito nel carrello la penna touch per tablet WOEOA a soli 9,34 euro, anziché 15,99 euro.

