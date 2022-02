OPPO al MWC mette il turbo alla ricarica rapida: mai così potente

Dopo aver presentato OPPO Find X5 Series al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, in queste ore il colosso cinese svela le incredibili specifiche delle nuove tecnologie di ricarica rapida SUPERVOOC 150 W con Battery Health Engine (BHE) e SUPERVOOC 250 W.

OPPO continua a investire ingenti risorse nel team di ricerca e sviluppo che si occupa della tecnologia relativa alla ricarica rapida e, per la prima volta in assoluto, l'azienda mostra gli incredibili risultati della ricarica rapida SUPERVOOC 240 W.

OPPO SUPERVOOC 240 W: il futuro della ricarica rapida

“La tecnologia nell’ambito della ricarica degli smartphone si sviluppa costantemente e a un ritmo sempre maggiore, e le aspettative degli utenti rispondono di conseguenza. Per questo motivo, dal lancio della ricarica flash VOOC nel 2014, OPPO ha lavorato a un’esperienza di ricarica a tutto tondo, guidando lo sviluppo di tecnologie sempre più innovative – sottolinea Jeff Zhang, Chief Charging Technology Scientist di OPPO. Continueremo a spingere i limiti, affrontando attivamente i problemi emergenti come il deterioramento della durata della batteria e fornendo agli utenti soluzioni di ricarica sicure, efficienti e smart che vanno oltre la velocità.”

La nuova tecnologia di ricarica rapida da 240 W segna il nuovo standard per l'industria: tramite essa, infatti, bastano appena 9 minuti per ricaricare completamente una batteria da 4500 mAh. Con il supporto fino a 24V/10A tramite interfaccia USB Type-C, offre un'esperienza di ricarica mai vista prima senza venire meno alla sicurezza: a tal proposito l'azienda ha adottato un approccio olistico per la sicurezza dell'adattatore, del cavo di alimentazione e del dispositivo per ridurre al minimo eventuali pericoli per la sicurezza.

La tecnologia di ricarica SUPERVOOC 240 W dispone di cinque misure di protezione a cui fa da coro un chip di controllo della tensione, la corrente e la temperatura di ricarica.

OPPO SUPERVOOC 150 W: protezione della batteria per un utilizzo lungo e duraturo

Per combattere il deterioramento rapido della batteria, la tecnologia SUPERVOOC 150 W con BHE permette di mantenere l'80% della capacità originale della batteria dopo ben 1600 cicli di carica – di fatto raddoppiando l'attuale standard di settore.

La tecnologia Battery Health Engine, alimentata da un chip proprietario, ruota attorno alla presenza di due tecnologie chiave: Smart Battery Health Algorithm e Battery Healing Technology che, di concerto, migliorano la durata, la sicurezza e le prestazioni della batteria nel corso del tempo. La prima si occupa di tracciare il potenziale elettrico della batteria in tempo reale al fine di ridurre al minimo il verificarsi di litio morto, mentre la seconda ottimizza la durata della batteria.

La tecnologia BHE, come sottolinea la compagnia, sarà integrata nella maggior parte degli smartphone di fascia medio-alta a marchio OPPO e OnePlus. SUPERVOOC 150 W con BHE sarà lanciata nel secondo trimestre del 2022 su uno smartphone OnePlus non ancora noto.