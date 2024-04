OPPO Reno8 Pro: 400€ di SCONTO in OFFERTA LAMPO

Un’occasione incredibile ti sta aspettando sullo store ufficiale di OPPO. Infatti, uno dei suoi smartphone più potenti è in offerta speciale con 400 euro di sconto. Approfitta subito di questa vendita lampo. Si tratta dell’ottimo OPPO Reno8 Pro, tuo a soli 399,99 euro, invece di 799,99 euro.

Grazie alle sue caratteristiche premium e al 50% di sconto ti assicuri un telefono dalle ampie prestazioni a prezzo davvero conveniente. Pensa che puoi anche decidere di pagare in 10 rate da 40 euro senza interessi. Niente male vero? Scopri tutti i vantaggi di questa offertona.

OPPO Reno8 Pro: lo smartphone dai superpoteri

Con un OPPO Reno8 Pro 8GB + 256GB hai tutto il necessario per goderti ciò che ami. Il processore di immagine MariSiliconX è incredibile. Ma non è solo questa la chicca premium di questo smartphone. Riprendi video notturni in 4K davvero pazzeschi. Niente è più un limite.

Il design aerodinamico unibody è eccellente per sfruttarlo sempre al massimo delle sue potenzialità. Il processore MediaTek Dimensity 8100-MAX è uno spettacolo in quanto a prestazioni e fluidità. Con la ricarica ultrarapida SUPERVOOC 80W sei sempre un passo avanti a tutti.

Acquista subito OPPO Reno8 Pro a soli 399,99 euro, invece di 799,99 euro. Questa offerta ti fa risparmiare 400 euro. La consegna gratuita con DHL Express è inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi pagare in comode rate a tasso zero.