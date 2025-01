OPPO Reno 12F 5G scende sotto i 200€: ora è un BEST BUY

OPPO Reno 12F 5G diventa uno dei “best buy” del momento per chi cerca un nuovo smartphone da meno di 200 euro: con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto CRAZYSALDI25PC, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento, lo smartphone di OPPO è ora disponibile al prezzo scontato di 185 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. Lo smartphone ha Garanzia Italia di 24 mesi ed è acquistabile di seguito.

OPPO Reno 12F 5G: la scelta giusta sotto i 200 euro

La scheda tecnica di OPPO Reno 12F 5G, in rapporto al prezzo richiesto, rende lo smartphone un best buy della fascia bassa. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTeK Dimensity 6300 che garantisce il supporto al 5G.

Il dispositivo può sfruttare 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di utilizzare la ricarica rapida da 45 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore da 50 Megapixel, e include la certificazione IP64, il supporto Dual SIM e il sistema operativo Android 14.

OPPO Reno 12F 5G è ora disponibile al prezzo scontato di 185 euro. Il dispositivo ha 24 mesi di garanzia.

