OPPO ha in cantiere un nuovo medio gamma: ecco le specifiche

OPPO PFUM10 passa tramite Geekbench e svela le sue specifiche, benché non sia ancora chiaro quale sia il nome commerciale scelto per questo device. Ultimamente il colosso cinese sta spingendo sul pedale dell'acceleratore e, a seguito del lancio di OPPO Find N, il suo primo smartphone pieghevole, l'azienda non dimentica la fascia media e si prepara al lancio di un nuovo smartphone.

Ecco le specifiche di OPPO PFUM10 grazie a Geekbench

Geekbench ci svela che OPPO PFUM10 sarà un nuovo medio gamma con display AMOLED e connettività 5G e monterà un processore octa-core che ha raggiunto un punteggio pari a 2833 in single core e 7365 in multi core. Le informazioni iniziali parlano del SoC Snapdragon “holi“, ovvero il nome in codice del processore mobile Qualcomm Snapdragon 480+. La certificazione TENAA del nuovo smartphone OPPO indica che il device monta un pannello AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+, una fotocamera frontale da 16 MP, una fotocamera posteriore doppia con sensore principale da 48 MP e uno ausiliario da 2 MP. Il processore è accompagnato da 6/8/12 GB di RAM, 128/256 GB di spazio interno, Android 11 e una batteria da 4385 mAh con ricarica rapida a 33 W. OPPO PFUM10 ha una dimensione pari a 159.9 x 73.2 x 7.49 mm e un peso di 171 grammi.

Purtroppo non sono ancora disponibili dettagli sul design del device, ma è molto probabile che torneremo a parlare dello smartphone nel corso delle prossime settimane.