OPPO Pad 2 ufficiale, ma sa di già visto

Contemporaneamente al debutto della gamma di smartphone OPPO Find X6, dotata di un comparto fotocamera d’eccezione grazie alla presenza di tre sensori posteriori da 50 megapixel, la società cinese del gruppo BBK Electronics porta sul mercato il suo terzo tablet Android, OPPO Pad 2. Successore dell’OPPO Pad lanciato nel 2022, è in realtà un dispositivo che abbiamo già conosciuto lo scorso mese.

Specifiche tecniche di OPPO Pad 2

OPPO Pad 2 è difatti il rebrand del OnePlus Pad introdotto l’8 febbraio 2023 sul mercato internazionale. Il display è lo stesso: un LCD LTPS da 11,6 pollici di diagonale con risoluzione di 2800 × 2000 pixel e refresh rate pari a 144 Hz, dall’aspect ratio di 7:5 per supportare al meglio contenuti trasmessi verticalmente. Il rapporto schermo-corpo è dell’88% e la scocca unibody in alluminio CNC. Il risultato è un tablet particolarmente sottile e piacevole da vedere, concepito per il multitasking.

Sotto la scocca si trova persino lo stesso chipset, il Dimensity 9000 di MediaTek, abbinato dunque a 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128GB di archiviazione UFS 3.1 non espandibile tramite microSD. La batteria è invece da 9.510 mAh e supporta la ricarica rapida a 67 W, per arrivare a un massimo di 12,4 ore di riproduzione. OPPO Pad 2 si dota infine di una fotocamera principale posteriore da 13 megapixel all’interno di un modulo circolare collocato centralmente in prossimità del lato più lungo. Esattamente al centro, invece, si colloca il logo OPPO.

Prezzi e disponibilità

Al momento del lancio, OPPO Pad 2 risulta disponibile nei colori Nebula Grey e Feather Gold esclusivamente in Cina, a partire dal 24 marzo, al prezzo minimo convertito di 436 dollari (versione da 8/256 GB), fino al prezzo massimo di 582 dollari (modello da 12/512 GB). Prossimamente dovrebbe comunque approdare anche in Italia, a meno che la società non intenda limitarsi alla vendita del gemello OnePlus Pad.