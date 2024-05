Samsung Galaxy Tab S9 Ultra in offerta: semplicemente il migliore

Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è uno dei tablet più avanzati di Samsung per il 2023: offre prestazioni di alto livello e funzionalità innovative e oggi può essere tuo a 1189€, con uno sconto del 18% e la possibilità di spezzare l’importo in più pagamenti mensili al momento del checkout – ti basterà selezionare il pagamento con Credit Line di Cofidis.

Dotato di un ampio schermo AMOLED da 14.6 pollici, il Tab S9 Ultra eccelle nella visualizzazione di contenuti multimediali grazie alla sua risoluzione di 2960 x 1848 e un formato 16:10, rendendolo ottimo per film e applicazioni di editing visivo. È alimentato dal potente chip Snapdragon 8 Gen 2 e offre configurazioni con fino a 12GB di RAM, che lo rendono adatto a gestire software esigenti come Adobe Lightroom, garantendo una buona esperienza utente senza ritardi evidenti​.

Non è solo un device formidabile per l’intrattenimento: il Tab S9 Ultra è particolarmente indicato anche per coloro che cercano un dispositivo per la produttività mobile avanzata, grazie all’interfaccia Samsung DeX che offre un’esperienza di navigazione simile a quella di un PC laptop.

Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è un dispositivo potente e versatile, ideale per professionisti e, in generale, per chi cerca il meglio e non vuole scendere a compromessi in termini di prestazioni e qualità dell’immagine. Non perdere questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito risparmiando!