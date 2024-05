Samsung Galaxy Tab A9+ (8/128 GB): a meno di 200€ su Amazon è il tablet da prendere

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet da comprare oggi a meno di 200 euro su Amazon. In questo momento, la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 199 euro, diventando un vero e proprio best buy. Il tablet è scontato di 110 euro rispetto al listino ed è venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A9+: è il tablet da prendere a meno di 200 euro

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet giusto per chi ha un budget massimo di 200 euro. Tra le specifiche troviamo un display LCD da 11 pollici oltre all’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 695 che, per la fascia di prezzo, rappresenta un’opzione ottima. Da notare anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 7.040 mAh. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ al prezzo scontato di 199 euro. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Il tablet è venduto direttamente da Amazon.