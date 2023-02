OnePlus Pad UFFICIALE: il tablet che può durare fino a 30 giorni

Di OnePlus Pad, il primo tablet Android dell’azienda cinese, avevamo parlato appena qualche giorno fa. Ora, dopo le numerose indiscrezioni trapelate online, il dispositivo è stato ufficialmente presentato al pubblico.

Specifiche degne di nota, per quello che potremmo certamente definire un debutto in grande stile per OnePlus nel mondo dei tablet. Ottimo schermo, potente processore e lunga autonomia in fase di utilizzo.

Caratteristiche tecniche di OnePlus Pad

Costruzione elegante e sottile, per garantire massimo comfort e portabilità: spessore di 6,54 mm e peso pari a 552 g. Scocca unibody in alluminio CNC e vetro curvo 2,5D. Produttività al top, grazie alla presenza della OnePlus Stylo. Display da 11,61 pollici, con risoluzione di 2800×2000 pixel e frequenza d’aggiornamento a 144 Hz. Grazie ad un aspect ratio di 7:5, questo pannello è perfetto per la visione di immagini e per la navigazione sul web: rapporto schermo-corpo dell’88% e cornici quasi impercettibili regalano un’esperienza immersiva.

Degno di nota anche il comparto audio. La tecnologia Campo sonoro omnibearing, in esclusiva per OnePlus ed amplificata da quattro potenti altoparlanti, offre un suono ben definito in qualsiasi direzione. Non solo immagini eccezionali, grazie alla tecnologia HDR di Dolby Vision, ma anche audio di prim’ordine basato su Dolby Atmos.

Alte performance e consumi energetici ridotti grazie al processore Dimensity 9000 che rende OnePlus Pad un tablet ideale in termini di velocità e particolarmente efficace per operazioni in multitasking. Non mancano 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128GB di memoria interna. Ottimo apparecchio per il lavoro e la navigazione su internet grazie a WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE e porta USB-C, oltre che per una prestante batteria da 9.510 mAh con ricarica rapida a 67 W che garantisce fino a 12,4 ore di riproduzione video e fino a 30 giorni in standby.

Completano il quadro generale Android 13, lo sblocco tramite Face Unlock, una fotocamera anteriore da 8MP ed una posteriore da 13MP. Ricordiamo che è possibile abbinare il tablet alla OnePlus Keyboard, maggiori informazioni qui. Prezzi e disponibilità di OnePlus Pad verranno comunicati appena possibile.