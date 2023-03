OPPO Find X6 ufficiale: il comparto fotocamera fa paura!

La serie di smartphone flagship OPPO Find X6 è finalmente arrivata, portando aggiornamenti su tutta la linea. Con l’ultimo aggiornamento, il marchio cinese potrebbe avere introdotto una delle configurazioni fotocamera più impressionanti ora visibili negli smartphone.

Alla scoperta di OPPO Find X6 Pro

La nostra analisi della gamma Find X6 non può non cominciare dal modello Pro, il quale è ritenuto da OPPO il “lancio verso l’era delle tre fotocamere principali”. Difatti, i tre sensori collocati sul retro sono i più grandi per smartphone nelle loro rispettive posizioni: la lente principale è Sony IMX989 da 1 pollice con risoluzione pari a 50 megapixel; per essere chiari, è la stessa inclusa nella fotocamera Sony RX100. Seguono dunque un obiettivo ultra-wide Sony IMX890 15 mm f/2.2 da 1/1,56 pollici per una risoluzione pari a 50 MP, usato anche per fotografie macro; e una lente periscopica IMX890 sempre da 1/1,56 pollici e 50 MP, con lunghezza focale equivalente di 65 mm. Anteriormente, invece, si colloca il singolo sensore IMX709 da 32 MP.

L’intero comparto fotocamera è potenziato dal software Hasselblad con regolazione software dei colori Hasselblad Natural Color, modalità Hasselblad Pro, XPAN per scatti panoramici e Hasselblad Watermark. Per la gioia dei fan della fotografia, poi, la modalità ritratto Hasselblad sfrutta le fotocamere grandangolari e tele per emulare l’XCD30 e l’XCD80. Come se non bastasse, attraverso il suo processore di immagini MariSilicon X personalizzato velocizza la messa a fuoco e permette di ottenere un intervallo di stabilizzazione dell’immagine del 42% per la fotocamera periscopica, e Find X6 Pro supporta anche le riprese in Full Dolby Vision 4K HDR.

E il resto dell’hardware? OPPO Find X6 Pro ha un display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione pari a 3168 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240Hz e luminosità di picco di 2.500 nit. Sotto la scocca si trovano uno Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di archiviazione UFS 4.0. La batteria, infine, è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 100 W e wireless AirVOOC da 50 W.

Il più semplice OPPO Find X6

OPPO Find X6 si rivela meno performante e più modesto con il suo chipset Dimensity 9200 e il display da 6,74 pollici con risoluzione pari a 2772 x 1240 pixel, dal refresh rate adattivo tra 40Hz e 120Hz. Anche il comparto fotocamera è meno degno di nota: la risoluzione rimane pari a 50 MP per le tre fotocamere, ma notiamo la presenza del sensore principale IMX890 e del JN1 per l’ultrawide. Inoltre, la batteria passa a 4.800 mAh con ricarica cablata da 80 W e nessuna ricarica wireless.

I compromessi pertanto si vedono, anche nel design, ma è necessario al fine di abbassare il prezzo ed evidenziare la differenza tra i due modelli della linea Find X6. Entrambi gli smartphone, ad ogni modo, vengono forniti con Android 13 con il software ColorOS 13.1.

Prezzi e disponibilità

Al momento del lancio in Cina non si conoscono dettagli in merito alla disponibilità in Occidente; per il momento, gli OPPO Find X6 resteranno esclusivamente sul mercato domestico, fino a nuove indicazioni.