OPPO K9 Pro probabilmente verrà lanciato presto come Realme GT Neo in alcuni mercati selezionati. Ricordiamo che, recentemente, un nuovo telefono del costruttore cinese con numero di modello PEYM00 è stato approvato dall'autorità cinese TENAA. Le immagini del device che sono apparse sul sito di certificazione cinese hanno rivelato che arriverà come un prodotto facente parte della serie K. Un tipster ha inoltre affermato che sarà una versione ribrandizzata di un telefono Realme esistente.

OPPO K9 Pro: le presunte caratteristiche

Secondo l'informatore, PEYM00 verrà rilasciato sul mercato con il moniker OPPO K9 Pro. L'immagine posteriore del telefono rivela che il “09-K Pro”sarà una versione premium dell'attuale K9 che ha debuttato a maggio in Cina.

L'insidere ha affermato che sarà la versione rinominata del Realme GT Neo. È noto attraverso il suo elenco TENAA che avrà un display AMOLED FHD + da 6,43 pollici, un processore octa-core da 3,0 GHz (potrebbe essere Dimensity 1200), 8 GB / 12 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione e un Batteria da 4.400 mAh che apparentemente supporterà la ricarica rapida da 65 W. Avrà una fotocamera frontale da 32 megapixel e il pannello posteriore sarà composto da una tripla lente così ripartita: 64 + 8 + 2 Megapixel.

Queste specifiche indicano che sarà un GT Neo rinominato. Tuttavia, è improbabile che OPPO e Realme vendano contemporaneamente due telefoni con specifiche identiche. È stato scoperto al momento della stesura di questo articolo che Realme GT Neo non è più disponibile per l'acquisto in Cina; questo indica che il K9 Pro verrà lanciato molto presto. Probabilmente, il sub brand non ha intenzione di vendere di nuovo il GT Neo. Chissà per quale motivo.

Non di meno, nuovi telefoni di Realme (RMX3381 e RMX3125) hanno recentemente ricevuto la certificazione TENAA e dovrebbero diventare ufficiali in Cina a breve. Probabilmente, disporranno del nuovo SoC Dimensity 810 di MediaTek sotto la scocca.

OPPO

Smartphone