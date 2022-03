OPPO K10 passa dal 3C con la ricarica rapida da 80W

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un leak che svelava l’arrivo dello smartphone OPPO K10, uno tra i primi al mondo a montare il processore MediaTek Dimensity 8000: in queste ore, invece, il sopracitato smartphone di OPPO ha ricevuto la certificazione 3C svelando alcune specifiche interessanti.

Scovato all’interno dell’ente cinese 3C con il codice prodotto PGIM10, il device è accompagnato da un caricabatterie (codice prodotto VCB8JACH) con supporto alla ricarica rapida da 80W.

OPPO K10 riceve la certificazione 3C e avrà il supporto alla ricarica rapida da 80W

A fare da coro alla certificazione 3C è arrivato anche il sempre affidabile leaker @BaldPanda, piuttosto preciso per quanto riguarda i piani di sviluppo delle aziende cinesi, confermando che OPPO K10 monterà il processore MediaTek Dimensity 8000 e la ricarica rapida da 80W. Il processore di MediaTek lanciato assieme al modello più prestante Dimensity 8100, sarà disponibile nei nuovi smartphone di fascia media che arriveranno entro la fine del Q1 di quest’anno.

OPPO non sarà l’unico brand cinese a fare affidamento sul nuovo processore MediaTek: sembra, infatti, che anche OnePlus e Redmi (Xiaomi) abbiano in cantiere nuovi smartphone basati sul Dimensity 8000 e 8100. Al momento non ci sono indicazioni circa ulteriori caratteristiche di OPPO K10, ma è ormai questione di giorni prima che un inedito leak svelerà ogni dettaglio dell’atteso medio gamma.

Per OPPO i primi mesi del 2022 sono stati piuttosto movimentati: non solo la compagnia ha svelato OPPO Find X5 Series al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona segnando già un ottimo risultato di vendite rispetto la serie Find X3, ma circola la voce che la compagnia avrebbe in programma il lancio di un nuovo smartphone “flagship ultra” con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Infine, l’azienda ha ricevuto il prestigioso premio Disruptive Device Innovation per via dell’incredibile mix di tecnologia e design presente su OPPO Find N.