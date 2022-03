OPPO Find X5 Pro: un video svela come nasce un top di gamma

A distanza di una settimana esatta dalla presentazione ufficiale di OPPO Find X5 Series durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, in queste ore il colosso cinese ha pubblicato un video molto interessante in cui mostra tutti i test a cui va incontro il modello OPPO Find X5 Pro prima di essere pronto per il mercato.

In poco più di 1 minuto e 20 secondi, OPPO svela la lunga sequenza di prove che deve superare ogni modello per essere finalmente pronto alla vendita.

Un video svela i test a cui va incontro OPPO Find X5 Pro durante il suo sviluppo

Oltre a mostrare alcune sequenze relative alla catena di assemblaggio, come quella che mostra il modulo della fotocamera principale e della introduzione del nuovo NPU MariSilicon X, la compagnia mostra svariati test che prevedono di valutare l'impermeabilità del telefono, la capacità di resistere a vari stress-test di utilizzo e molto altro.

OPPO Find X5 Pro è costituito da un incredibile display da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato nel display, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una fotocamera tripla sul retro con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX766 da 50 MP e un sensore telescopico Samsung S5K3M5 da 13 MP, supporto alle ultimissime tecnologie di connettività 5G e Wi-Fi 6, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80 W e ovviamente Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Se siete curiosi di scoprire quali sono tutti i vari test a cui va incontro lo smartphone top di gamma di OPPO prima di essere pronto per il mercato, cliccate il tasto play del video di YouTube sottostante. Il device sarà disponibile all'acquisto su Amazon a partire dal 17 marzo.