OPPO Find X5 Pro scopre se ci sono telecamere nascoste nelle vicinanze

Avete mai temuto che in un albergo o in uno spogliatoio ci fosse una telecamera nascosta pronta a riprendere ogni vostro movimento senza farsi individuare? Bene, in questo caso OPPO Find X5 e Find X5 Pro si ergono in vostra difesa dandovi la possibilità di individuare facilmente (?) l'eventuale presenza di telecamere nascoste nell'ambiente circostante.

L'idea, sicuramente interessante per chi è molto attento alla propria privacy, ruota attorno alla capacità dei telefoni di fascia alta di individuare gli eventuali raggi infrarossi emessi dalle videocamere spia durante per la visione al buio.

OPPO Find X5 e X5 Pro individuano le telecamere nascoste

Il funzionamento della feature è alquanto semplice: innanzitutto è necessario scaricare l'applicazione Hidden Camera Detection dallo store di OPPO. Una volta installata, è sufficiente seguire queste semplici regole:

Disattivare il Wi-Fi e l'hotspot dal telefono;

Tappare sulla voce “Start scanning” per iniziare a scansionare l'ambiente circostante;

Tappare sulla voce “Find” nel caso in cui fosse stata rivelata una o più telecamera nascosta;

Seguire le indicazioni a schermo per dirigersi verso il punto in cui è installata.

La funzionalità si presenta estremamente semplice e immediata da utilizzare: basta semplicemente seguire le poche e chiare indicazioni a schermo per assicurarsi che non ci siano “spioni” nella stanza o magari nello spogliatoio. Al momento l'applicazione Hidden Camera Detection è disponibile solo per gli smartphone con il firmware cinese di ColorOS 12.1, ma l'azienda ha già fatto sapere che intende renderla disponibile anche per il firmware internazionale e soprattutto per altri modelli di smartphone (non sappiamo quali).

Restando in ambito smartphone ma cambiando argomento, gli ultimi rumor su OPPO indicano che il colosso cinese ha in cantiere il lancio di un nuovo smartphone “flagship ultra” per i prossimi mesi; nel mentre ha anche svelato il nuovo device di fascia media OPPO Reno7 Z 5G con una caratteristica peculiare.