OPPO Find N: ecco le colorazioni che non vedremo mai

Esistono numerose altre colorazioni di OPPO Find N che l’azienda ha deciso di non presentare. In questi giorni non si fa altro che parlare di OPPO Find N, il primo foldable dell’azienda cinese che rappresenta l’unica vera alternativa agli smartphone pieghevoli di Samsung. Mentre è ormai certo che OPPO Find N non arriverà in Europa, per alcuni lo smartphone di OPPO è attualmente il migliore foldable disponibile sul mercato: se non altro per le peculiari caratteristiche che la stessa Samsung dovrebbe prendere in prestito per migliorare la prossima generazione di smartphone pieghevoli.

Le altre colorazioni di OPPO Find N sono bellissime

Oltre alle tre varianti cromatiche ufficiali di OPPO Find N, in realtà la compagnia ha pensato ben 8 colorazioni che conferiscono al device un aspetto molto singolare. Nella foto sottostante spicca quella viola con una lavorazione riflettente – forse scartata perché attira troppo le ditate? -, così come molte varianti opache e anche una con pelle vegana in tonalità grigia, blu scuro e beige.

Ancora oggi non c’è la conferma che queste conferma che queste colorazioni non saranno prese in considerazione da OPPO, magari le presenterà in futuro per accontentare i gusti dei suoi utenti -, ma avremo preferito che alcune di esse fossero state introdotto fin dall’inizio.