OPPO Find X4 è pronto a sfidare Samsung Galaxy S22

Secondo le indiscrezioni fornite da diversi tipster popolari in Cina, sembra che il futuro OPPO Find X4 potrebbe disporre di una ricarica super veloce da 125 W.

OPPO Find X4 con tecnologia di ricarica da 125W

La funzionalità di ricarica rapida è una caratteristica che è rimasta nei device mobili e in molti altri dispositivi tecnologici. Alcuni nuovi modelli di smartphone hanno alzato la posta fornendo alcune capacità di ricarica davvero impressionanti per i nuovi prodotti. L'OPPO Find X4 sembra rientrare in questa categoria, poiché si dice che vanterà una tecnologia di ricarica cablata da oltre 125W.

Per chi non lo sapesse, il Find X4 sarà l'erede del Find X3 Pro, gadget che vanta una discreta ricarica via cavo da 65 W. Se le nuove indiscrezioni si riveleranno veritiere, il nuovo flagship OPPO raddoppierà quasi il potenziale di ricarica del suo predecessore.

Mettendo in prospettiva questa incredibili funzionalità che vedremo (forse) sul nuovo modello, capiamo anche che il Google Pixel 6 è fino a 5 volte più lento della nuova gamma di terminali premium di OPPO.

I recenti test delle prestazioni hanno rivelato che il top di gamma di BigG di quest'anno non raggiunge la velocità di ricarica dichiarata di 30 W, ma arriva ad un massimo di circa 22W, che è meno di un quinto del potenziale della serie Find X4.

Il tipster Digital Chat Station è stato colui che ha ipotizzato il nuovo standard per la ricarica del flagship dell'OEM cinese. Inoltre, tanti piccoli dettagli aggiuntivi relativi al dispositivi sono trapelati dall'informatore; in primis, si ipotizza che sarà alimentato dal processore Snapdragon 898, che è la nuova offerta premium di Qualcomm, la cui presentazione è prevista per il 30 novembre. Potrebbero passare ancora diversi mesi prima del rilascio della gamma Find X4. Alcuni osservatori del settore hanno azzardato che la data di lancio potrebbe essere marzo 2022; staremo a vedere.