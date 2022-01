OPPO Find X3 Lite è in offerta a prezzo SHOCK (-170€)

Se uno smartphone portentoso vuoi acquistare allora per OPPO Find X3 Lite dovrai optare.

No, non è una magia ma bensì quello che ti consiglio effettivamente di fare e anche subito visto e considerato che su Amazon trovi uno scontone da far paura. Con ben 170 euro in meno rispetto al prezzo di listino hai la possibilità di acquistare questo smartphone per appena 329,99€ quindi cosa aspetti? Lo paghi persino con finanziamento a Tasso Zero se sei interessato ed arriva a casa tua in solo un giorno.

Ebbene sì: hai sentito bene, se hai Prime le spedizioni sono istantanee e soprattutto gratuite.

OPPO Find X3 Lite: lo smartphone a prezzo regalo

Con tutto al posto giusto, OPPO Find X3 Lite è lo smartphone che devi avere per forza in mano. Disponibile in due colorazioni differenti scegli quella che ti piace di più e credimi, poi non vuoi più abbandonarlo. Con una scheda tecnica veramente ottima e un'estetica curata nei minimi particolari, questo dispositivo non ha nulla da invidiare a modelli ben più chiacchierati.

In modo particolare ti mette a disposizione un display AMOLED con risoluzione Full HD + e un'ampiezza ottimizzata che ti fa utilizzare comodamente una mano ma non ti priva di una visione pressoché perfetta. Per supportarti in tutto ciò che desideri trovi un processore Qualcomm Snapdragon che viene affiancato non solo da 8 GB di RAM ma anche da 128 GB di memoria che sono praticamente il taglio perfetto.

Ovviamente altre caratteristiche di punta non possono non essere:

posteriore con sensore principale da 64 megapixel che ti fa scattare come un professionista; una batteria che non termina mai e che in 15 minuti di carica si ripristina del 60%;

che non termina mai e che in 15 minuti di carica si ripristina del 60%; la connettività 5G che ti fa sperimentare le nuove velocità della rete.

Ah, mi son dimenticata di dirti che è persino Dual Sim quindi come fai a dirgli di no?

Acquista subito il tuo OPPO Find X3 Lite su Amazon a soli 329,99€. Adesso. Subito.