L'iPhone 13 (Product)RED è in offerta al prezzo minimo storico

L’Apple iPhone 13 è in offerta su Amazon ad un prezzo straordinario. Oggi è tuo a solamente 579€, con un imperdibile sconto del 24%. E’ il prezzo minimo storico: non è mai stato così conveniente prima di oggi. Proprio per questo motivo, ti suggerisco di fare in fretta: la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Ti ricordo che al momento del checkout, scegliendo Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento, potrai dilazionare il pagamento in più rate mensili.

Equipaggiato con il chip A15 Bionic, l’iPhone 13 offre un notevole miglioramento rispetto all’A14, garantendo prestazioni veloci e formidabili anche nel 2024.

Sul fronte fotografico, Apple rimane sempre una garanzia. Il sistema a doppia fotocamera da 12MP dell’iPhone 13 include una fotocamera principale e una ultra-grandangolare. Le foto scattate sono dettagliate e ben bilanciate in termini di colore. a fotocamera frontale da 12MP offre buoni risultati con ottimi toni della pelle e un effetto bokeh pulito. La modalità Cinema consente di registrare video in 4K con una messa a fuoco automatica eccellente.

L’iPhone 13 presenta un design con bordi piatti simile all’iPhone 12, con un vetro anteriore Ceramic Shield che offre una resistenza agli urti quattro volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Il display è semplicemente magnifico: è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel e una luminosità migliorata, che lo rende ben visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista subito l’iPhone 13 da 128GB al prezzo migliore di sempre.