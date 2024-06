Il OnePlus 12 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

E’ uno dei migliori flaghsip Android del 2024 e oggi può essere tuo ad un prezzo davvero straordinario. Il OnePlus 12 è in offerta su Amazon a soli 874€, grazie ad un generoso sconto del 20% sul suo normale prezzo di listino. Come sempre, ti ricordo che al momento del checkout potrai spezzare l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più accessibile.

Il OnePlus 12 è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12GB o 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB o 512GB di memoria UFS 4.0. Questo setup assicura una gestione fluida delle applicazioni e una potente capacità di multitasking. Anche sotto stress, il dispositivo mantiene prestazioni elevate, rendendolo adatto sia per l’uso quotidiano che per il gaming​.

Dotato di un display OLED LTPO da 6,82 pollici con una risoluzione di 1440 x 3168 pixel e una luminosità di picco impressionante di 4500 nit, offre una qualità visiva straordinaria anche in condizioni di luce solare intensa. La protezione del display è garantita dal Corning Gorilla Victus 2, che offre una resistenza superiore a graffi e cadute.

Il comparto fotografico del OnePlus 12 è decisamente niente male, con un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo periscopico da 64MP con zoom ottico 3x e un sensore ultra-wide da 48MP. La fotocamera frontale da 32MP è in grado di registrare video in 4K.

La batteria da 5400 mAh del OnePlus 12 garantisce un’ottima autonomia, supportata da una ricarica rapida cablata da 100W e una ricarica wireless da 50W. Non rimane ancora molto tempo: acquistalo subito per sfruttare lo sconto del 20%.