L'iPhone 15 è in offerta su eBay a soli 689€: lo puoi pagare in tre rate

L‘iPhone 15 non è davvero mai stato così conveniente. Oggi è il protagonista di un’offerta di eBay che ti suggerisco di non farti assolutamente scappare: per breve tempo, il flaghsip di Apple può essere tuo ad appena 689€ – con un imperdibile sconto sul suo normale prezzo di listino. Al momento del checkout, potrai dividere l’importo in tre pagamenti mensili da 229€ scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

Il design dell’iPhone 15 è elegante e moderno, con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre una luminosità di picco fino a 2000 nit. La nuova Dynamic Island, in precedenza disponibile esclusivamente nei modelli Pro, introduce un nuovo metodo per interagire con le notifiche e con i tuoi contenuti preferiti.

L’iPhone 15 è alimentato dal chip A16 Bionic, lo stesso presente nell’iPhone 14 Pro, che garantisce prestazioni elevate e una gestione energetica efficiente. Il chip include una CPU a sei core, una GPU a cinque core e un motore neurale a 16 core, che migliorano significativamente le prestazioni complessive del dispositivo​. Avrai tutta la potenza che ti serve per riprodurre anche le applicazioni più impegnative.

La fotocamera principale dell’iPhone 15 è da 48 MP, capace di combinare immagini da 12 MP e 48 MP per offrire foto dettagliate e di alta qualità. La modalità ritratto aggiornata permette di applicare o rimuovere l’effetto ritratto anche dopo lo scatto. Non farti assolutamente scappare questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo!