OPPO Find N va a ruba: Samsung ha una nuova spina nel fianco

OPPO Find N ha fatto registrare vendite record in Cina a pochissimi giorni dall'annuncio ufficiale. A seguito della presentazione di OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole dell'azienda ciense, si è riacceso in modo piuttosto eclatante l'interesse del pubblico (e della stampa) sul settore dei dispositivi foldable. Forse lo strapotere di Samsung in questo settore ha spento la scintilla della competizione – Motorola e Huawei hanno miseramente fallito con i rispettivi device foldable, diciamocelo francamente -, ma come abbiamo visto OPPO Find N ha dalla sua almeno tre assi nella manica che rimettono in discussione tutto.

Che record le vendite di OPPO Find N

Sebbene le vendite del nuovo device di OPPO partano ufficialmente dal prossimo 23 dicembre in Cina, in realtà è già possibile acquistarlo online e in alcuni negozi fisici. Ebbene, in queste prime ore le vendite di OPPO Find N sono letteralmente schizzate alle stelle; la gente ha invaso il web e gli store fisici per mettere le mani sul nuovo smartphone pieghevole cinese, evidentemente attirata anche per l'incredibile rapporto qualità/prezzo.

Infatti, anche se la quota di mercato di Samsung in Cina sia molto ridotta rispetto gli altri brand (tra cui OPPO), la differenza di prezzo tra i Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 e il Find N di OPPO è lampante: la gente preferisce puntare i propri risparmi sul device dell'azienda cinese per risparmiare, certo, ma anche per le feature aggiuntive di cui non dispone l'attuale generazione dei foldable del colosso sudcoreano.

Siamo certi che la stessa cosa accadrebbe anche qui da noi se OPPO Find N fosse venduto in Italia ma, almeno per il momento, Samsung non ha da preoccuparsi.