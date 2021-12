OPPO Find N senza segreti, eccolo in un VIDEO ufficiale

Le immagini dal vivo del primo pieghevole di OPPO, il Find N, sono trapelate in rete e la società ha anche rilasciato anche un nuovo video teaser per pubblicizzarne l'arrivo sul mercato.

OPPO Find N: sarà davvero così?

Il colosso cinese ha appena annunciato che il suo primo pieghevole chiamato OPPO Find N sarà rilasciato il 15 dicembre e l'azienda ha iniziato a spoilerare l'arrivo del suddetto dispositivo a poco a poco. L'ultimo teaser si presenta sotto forma di un video che mostra l'intera parte anteriore (e posteriore) del gadget.

Il video sembra mostrare che il telefono ha una piegatura minima lungo la linea in cui si piega. È solo un rendering, ma se il dispositivo sembra davvero così nella vita reale, sarà un bel passo in avanti rispetto alla tecnologia di visualizzazione pieghevole di Samsung che ha una evidentissima piega nel mezzo, un fastidio a cui ci vuole tempo per abituarsi.

Ma il video ufficiale impallidisce rispetto a una fuga più recente (tramite Abhishek Yadav) che mostra forse le primissime immagini dal vivo del terminale in assoluto. Sia la parte anteriore che quella posteriore del dispositivo sono state trapelate. La vista posteriore mostra un array di tre sensori con un flash e un pannello posteriore con finitura opaca.

#Oppo Find N Foldable price leaked. 👀



– Snapdragon 888

– 4500mah

33 watt wired

15W wireless



– 50MP IMX766 +16MP+13MP

– 32MP front

– X Axis linear motor

– External screen 60Hz

– Main Screen 120Hz LTPO



Price

8GB+256GB ¥12999 ~ ₹1,54,728 ~ $2040 ~ €1807#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/nk0sVRci8Y — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 10, 2021

La parte anteriore, d'altra parte, non solo espone la maggior parte del display del telefono con il suo foro allineato a sinistra, ma rivela anche diverse specifiche chiave del dispositivo insieme al suo prezzo.

Il dispositivo sarà alimentato dal processore Snapdragon 888 e disporrà di una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica cablata da 33 W e wireless da 15 W. Il suo modulo fotocamera posteriore comprende un sensore Sony IMX766 da 50 MP a cui si aggiungono sensori da 16 MP e 13 MP. In anticipo, c'è uno sparatutto selfie da 32 MP.

L'OPPO Find N ha un display principale LTPO 120Hz mentre quello esterno ha una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il prezzo del telefono pieghevole per la variante da 8 GB + 256 GB è di 12999 (~ $ 2.040) mentre quello da 12 GB + 256 GB costa ¥ 13999 (~ $ 2.197).