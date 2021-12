OPPO Find N non arriverà in UE? Ecco le soluzioni alternative

Quali sono gli smartphone alternativi a OPPO Find N? La presentazione di OPPO Find N ha svelato un concetto divenuto ormai estremamente chiaro: l’azienda, con il suo primo foldable nato dopo anni di studi e prototipi, è forse l’unica a poter competere contro lo strapotere di Samsung che, con la famiglia di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, è il re indiscusso del settore dei foldable. Purtroppo, a meno di stravolgimenti importanti, OPPO Find N sarà rilegato al solo mercato cinese, il che ci porta a chiederci: quali sono le soluzioni alternative al foldable dell’azienda cinese?

Quali sono gli smartphone alternativi a OPPO Find N da prendere in considerazione?

Basta valutare la classifica dei brand più apprezzati per scoprire che, sebbene Samsung abbia almeno tre funzioni da copiare da OPPO Find N, alla fine dei conti Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Fold3 rappresentano, ad oggi, le uniche soluzioni alternative in termini di prestazioni (con qualche differenza) e anche in termini di design. Il colosso sudcoreano ha fatto enormi passi in avanti sin dalla prima generazione di Samsung Galaxy Fold: il modello Galaxy Z Flip3, ad esempio, è il primo della compagnia a montare una fotocamera UDC (Under Display Camera) e in generale l’attuale generazione di foldable è la prima a ottenere la certificazione contro i liquidi.

Se, quindi, la presentazione di OPPO Find N vi ha finalmente spinti a prendere in considerazione uno smartphone pieghevole, il nostro consiglio è di non farvi scappare queste offerte Amazon su Samsung Galaxy Z Flip3 e su Samsung Galaxy Z Fold3.