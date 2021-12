Non fatevi ingannare, non è di Samsung il miglior foldable

Pete Lau non ha dubbi: OPPO Find N è il miglior foldable sul mercato. A distanza di poche ore dal lancio ufficiale di OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, non mancano le testimonianze di chi ritiene che il device realizzato da OPPO abbia tutte le carte in regola per impensierire Samsung al punto che la stessa azienda dovrebbe prendere spunto da alcune caratteristiche di OPPO Find N per competere ad armi pari.

OPPO Find N è il miglior foldable per Pete Lau

In queste ore, però, l'imprenditore cinese ha pubblicato su Weibo un lungo post in cui tesse le lodi del nuovo device di OPPO, al punto da non esitare a definirlo il punto di riferimento del mercato degli smartphone pieghevoli. “Questo pannello pieghevole è il prodotto a cui ho lavorato negli ultimi anni, e sono molto soddisfatto del risultato“, scrive Lau sul suo profilo. “Nel processo di rifinitura delle dimensioni di Find N, c'era molta resistenza e abbiamo avuto controversie interne. I partner di sviluppo una volta hanno anche chiesto le dimissioni.”

Insomma, per raggiungere il livello di ottimizzazione ed eleganza, il team di sviluppo ha dovuto faticare parecchio arrivando addirittura a situazioni estreme come chiedere le dimissioni. Non c'è da meravigliarsi che il progetto sia stato complicato e ricco di scossoni: sono serviti 4 anni di sviluppo per raggiungere la forma finale e, solo per progettare la particolare cerniera di chiusura del display, il colosso hi-tech ha registrato 125 brevetti.

Alcuni potrebbero obiettare che il giudizio di Pete Lau potrebbe essere di parte in quanto direttamente coinvolto nel progetto e nell'azienda, è vero; c'è da dire, però, che quanto visto finora ci rende abbastanza fiduciosi quando affermiamo che OPPO Find N potrebbe rappresentare il punto di svolta per il mercato foldable.