ColorOS 12: la beta pubblica sbarca su questi device OPPO

Mentre Samsung rilascia l'aggiornamento ad Android 12 per un fiume di smartphone, OPPO continua la fase di beta pubblica della ColorOS 12 per un vasto numero di smartphone. In queste ore, infatti, il colosso cinese ha rilasciato la beta pubblica della personalizzazione basata su Android 12 per OPPO Ace2, OPPO Reno5 K 5G, OPPO K9 5G e OPPO A93 5G. Di fatto, la compagnia è impegnata a 360° per portare le novità del nuovo OS su tutti gli smartphone in commercio, soprattutto quelli di fascia media.

La beta pubblica della ColorOS 12 arriva su questi smartphone OPPO

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che la beta pubblica della ColorOS 12 è disponibile per i sopracitati device muniti delle seguenti versioni del sistema operativo:

OPPO Ace2 e Ace2 EVA Limited Edition, con il firmware C.20

OPPO Reno5 K 5G, con il firmware A.21

OPPO K9 5G, con il firmware A.10

OPPO A93 5G, con il firmware A.14

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone possono fare richiesta di provare la beta pubblica della ColorOS 12 dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software: in questa schermata bisogna tappare sull'icona in alto a destra a forma di ingranaggi e tappare sulla voce Apply for Beta Version > Update Beta Version. Ci teniamo a precisare che il nuovo firmware è attualmente in rilascio per gli utenti residenti in Cina, ma è probabile che la compagnia estendi il programma di test anche agli altri mercati.